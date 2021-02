Chiariello: “Troppa paura con l'Atalanta, un Napoli cosciente può far male all'avversario”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello con il suo EditoNapoli: “Per me De Laurentiis vuole proseguire con Gattuso perlomeno fino a fine stagione. Gattuso deve mettere testa e cuore nelle prossime partite per evitare il tracollo. L’Atalanta vuole vincere la Coppa Italia, a Bergamo sarà una partita difficilissima. Non si tratta di una coppetta, soprattutto per certi club che diventa la vita stessa. Vincere una Coppa Italia, per Gasperini, vorrebbe dire suggellare un ciclo straordinario. L’Atalanta ha mollato col Torino, sul 3-0 pensava già a mercoledì, tuttavia ha delle amnesie, non è irreprensibile, il Napoli deve provare a pungere, sulla carta è più forte. Mi pare eccessiva questa paura, è una partita da prendere con le pinze, ma da affrontare a nervi saldi e cuore freddo. Un Napoli troppo rinunciatario rischia di prendere un’imbarcata; un Napoli cosciente può far male all’avversario".