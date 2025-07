Chiesa-Napoli, De Maggio: “A malincuore devo dirvi che ad oggi non c’è nulla”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi delle ultime sul mercato del Napoli: “Juanlu Sanchez non è affatto saltato, anzi. Forse non è più così caldo come nei giorni scorsi, ma non è saltato. Poi per Miretti bisognerà aspettare almeno Ferragosto per capirci qualcosa di più. A malincuore devo dirvi che ad oggi non c’è nulla tra Napoli-Chiesa ed il Liverpool”.

