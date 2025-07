Castel di Sangro, in mattinata l'arrivo dei campioni d'Italia: il programma di oggi

Oggi, mercoledì 30 luglio, inizia la seconda parte della preparazione estiva del Napoli con il riitiro in Abruzzo a Castel di Sangro. In mattinata i campioni d'Italia si raduneranno a Castel Volturno per poi raggiungere in pullman il quartier generale di Rivisondoli, dove allogeranno durante il ritiro abruzzese. Nel pomeriggio, verso le ore 17.30, appuntamento allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove si terrà la prima seduta pomeridiana.

