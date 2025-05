Chirico insiste: “Conte ha già l’accordo con la Juve!”, Chiariello: “Gli stai dando del bugiardo?”

Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, il giornalista di fede juventina Marcello Chirico ha parlato del futuro di Antonio Conte: “L’avevo detto: Conte vi farà vincere lo scudetto e poi vi saluterà e la prima parte è successa. Il saluto mi sembra che l'abbia fatto al popolo col giro in pullman e adesso c'è un po' di manfrina, ma magari sai anche De Laurentis vuole guadagnarci qualcosa da sta da sto giro qui e quindi aspettiamo. Riflettiamo su quanti soldi chiedere alla Juve, dai! Ma per il resto è tutto fatto.

Da marzo c'è già l'accordo con la Juve. La Juventus che ha pianificato tutto, adesso manda a monte tutto così? Cioè, perché Conte a un certo punto dice: ‘Sai, mia moglie mi dice che Napoli è bella, mia figlia si è fidanzata lì con uno a Napoli’, e quindi? Ma scusate, siamo anche una società seria, hanno pianificato Confermo tutto e non vi illudete, ragazzi! Voi vi illudete sempre: ‘O miracolo di San Gennaro!".

Interviene in collegamento Chiariello: “Quindi tu stai dando del bugiardo ad Antonio Conte? Ieri in riunione ha detto che lui non ha nessun accordo con nessuna squadra”.

Chirico replica: “Ma quando l'ha detto ieri? Mente stai sapendo di mentire, dai. E’ una bugia bianca”.