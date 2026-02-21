Valentina De Laurentiis: "Io presidente? Un onore, ma visto papà di cosa è capace?"

Valentina De Laurentiis prossima presidente del Napoli? A rispondere a questa domanda è stesso la figlia del patron del Napoli che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul tema dell'auto-produzione, sul successo del club negli ultimi anni e infine anche alla domanda su una futura presidenza:

«Se mai dovesse succedere, sarebbe un onore che richiederebbe impegno. Il pilastro del Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, che sogna uno stadio nuovo e sempre azzurro, come lo è ormai da anni e anni. I successi producono simpatia, aiutano a non essere “incazzati” come può capitare quotidianamente, e noi vogliamo regalare gioia. La storia racconta con i due scudetti e l’esemplare conduzione finanziaria di cosa sia stato capace Adl».