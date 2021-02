Coco: "Assenze non possono essere più una scusante, col Granada non c'è stato ritmo"

Francesco Coco, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le assenze non possono essere sempre una scusante. Bisognerebbe sempre un po' ponderare le cose. Il Napoli ha una rosa ampia e può affrontare al meglio la stagione. Se per mesi però non hai mai avuto a disposizione la formazione titolare vai comunque in difficoltà. Contro il Granada però la sconfitta non è figlia delle assenze, bensì dal fatto che non abbia nelle gambe il ritmo europeo".