Colomba: "Ndombele è apparso appesantito, quando entrerà in forma darà una grande mano"

© foto di Federico De Luca

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba, allenatore, tra le altre, di Napoli, Parma e Bologna: "Fabian? Il ragazzo inventa e ha qualche gol nelle corde. Avendo l’intenzione di giocare con quattro calciatori offensivi, magari inserire muscoli a centrocampo è stata la scelta giusta, come fatto nella passata stagione dal Milan con Kessie e Bennacer. Lobotka ed Anguissa giocheranno esattamente così, e sulla lunga, con l’entrata in forma di Ndombele che è parso appesantito nella sua prima uscita, Spalletti avrà un centrocampo di tutto rispetto”.