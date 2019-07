Colonnese controcorrente: "L'Inter ha una difesa migliore del Napoli e se prende Lukaku è da Scudetto"

L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese ha detto la sua sui nerazzurri e questo precampionato ai microfoni di Macaranà, su TMW Radio: "Lukaku? L'Inter ha bisogno di attaccanti. L'Interesse della Juve? Non ci capisco nulla, ma di attaccanti ne ha. Non so se davvero sia una esigenza tecnica o un vero disturbo nei confronti dell'Inter. Lukaku è adatto al calcio di Conte, sa giocare da prima punta e che sa lottare con i difensori".

Su Icardi: "E' simile a Lukaku, ma la differenza sta solo nel fisico. Sono due prime punte, ma Icardi ha già fatto vedere il suo valore in Italia. Lukaku forse gioca di più con la squadra. Summit per sistemare la questione Icardi? Il tempo è galantuomo. Non so quale soluzione ci potrebbe essere. Se lui non accetta le altre destinazioni e l'Inter non trova il suo attaccante, che fai? Lo tieni a malincuore nel gruppo? Io lo vorrei sempre nella mia squadra".

Su Conte: "La sua mano si è già vista. E' cambiata mentalità, è diventata aggressiva, c'è la voglia di non farsi mai superare. Se non hai voglia di vincere, non vinci. E' scattato qualcosa nella testa dei giocatori. Se arriva Lukaku, può avvicinarsi alla Juventus. Ha una difesa migliore del Napoli e può davvero dare filo da torcere. Si può lottare per lo scudetto".