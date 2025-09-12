Come sta Anguissa ed il sostituto? Conte fa chiarezza: "Sta bene ed Elmas preso perché è duttile…"

vedi letture

Anguissa tornato per ultimo, è stanco? Il sostituto di Anguissa chi è, se c'è? Interrogativi che vengono posti ad Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico salentino: "Già che ti fai questa domanda (ride, ndr), voi sapete benisismo che c'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire con qualcosa di diverso, alcune strategie sono state anche riviste.

Eljif è stato preso perché è molto duttile, può fare diversi ruoli, è lui oltre a fare l'esterno può fare il centrocampista. Anguissa ha giocato martedì, ci ha messo un po' per tornare, ieri ha fatto un allenamento, oggi si è allenato, il ragazzo è a disposizione, sta bene, non ha avuto problemi".