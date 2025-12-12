Podcast
De Paola: "Conte sta fallendo il doppio obiettivo. Napoli poco rabbioso a Lisbona"
A commentare i temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo De Paola.
Chi rischia di più in questo turno tra Napoli e Inter?
"Conte sta fallendo il doppio obiettivo, ci sarà un punto in cui si dovrà fare una valutazione poi. E' un allenatore che punta tutto sempre sul campionato. Probabilmente fa bene, ma il doppio confronto non lo regge. Neanche nei cambi, che non vuole fare. Col Benfica è stata molto in punta di penna, non era il Napoli rabbioso di sempre. lo pensavo facesse più turnover, invece lui preserva la squadra per il campionato e mi aspetto una grande partita a Udine".
