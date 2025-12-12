Budel presenta l'Udinese: "Ha gran fisicità, ma col Napoli avrà un altro atteggiamento"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Budel: “L'Udinese è una squadra caratterizzata da una forte fisicità, qualità che le permette di mettere in mostra i suoi punti di forza. È vero però che, contro il Genoa, non ha offerto una prestazione brillante. Anzi, spesso è stato il Genoa a gestire maggiormente il possesso palla e a condurre la partita, grazie anche a una maggiore attenzione. Nonostante ciò, l'Udinese ha la capacità, proprio grazie alla sua fisicità, di essere insidiosa, specialmente quando adotta un baricentro basso. Questo potrebbe creare difficoltà ai partenopei. Sarà comunque una gara complessa, anche se bisogna ammettere che in casa quest'anno l'Udinese non sta brillando.

È possibile che il Napoli abbia accusato quel colpo, ma sono dell'idea che la squadra voglia ripartire con slancio e determinazione, come ci ha dimostrato in diverse occasioni quest'anno sotto la guida di Conte. Credo quindi che scenderà in campo con la giusta mentalità per affrontare questa sfida. Mi aspetto una partita in cui l'Udinese adotterà un atteggiamento più prudente e coperto rispetto a quanto visto contro il Genoa, dove ha concesso gol su contropiede, in particolare il secondo. Il Napoli, invece, proverà a dominare la gara, cercando di imporre il proprio gioco e di trovare il gol quanto prima per indirizzare subito l'incontro”.