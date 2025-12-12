Del Genio su Lang: "Cresciuto con la titolarità, ma ora mi aspetto di più"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sul mercato deve fare un centrocampista e credo anche il vice-Di Lorenzo perché Mazzocchi dovrebbe uscire a gennaio per fare spazio in lista. Dopo la sua cessione credo che poi al Napoli dovranno pensare di prendere anche un esterno destro.

Lang? Finora non è riuscito a rubare l'occhio. All'inizio abbiamo avuto tutti una spinta verso di lui, dicevamo che non giocava mai. Poi l'impatto con la maglia da titolare era stato buono. Ora però ci aspettiamo che faccia qualcosa in più perché gli esterni in questo sistema di gioco devono incidere, come incide Neres. Vediamo se sarà una questione di tempo o di limiti. Lo vedo cresciuto, ma non è ancora determinante".