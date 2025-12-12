Renica: "Napoli sottotono perché Conte non può ruotare! Lucca? Avrà grandi stimoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Renica: “Secondo me, la prestazione del Napoli a Lisbona è stata leggermente sotto tono, soprattutto nei primi venti minuti, sia sul piano fisico che mentale. Questo è probabilmente dovuto alla mancanza di rotazioni, che diventano cruciali quando si affrontano tre competizioni contemporaneamente. Le rotazioni, naturalmente, dovrebbero coinvolgere giocatori di qualità elevata, ma purtroppo ci sono troppi infortuni che rendono difficile sfruttare al massimo la rosa. Conte, quindi, deve adattarsi alla situazione con i giocatori disponibili, spremendoli letteralmente al massimo, dato che non ha alternative valide. La mancanza di ricambi di livello come De Bruyne, Lukaku, senza neanche menzionare gente come Lobotka o Gilmour, pesa inevitabilmente. L'assenza di questa qualità in campo potrebbe aver influito sull'esito della partita contro il Barcellona, dove risultati diversi sarebbero potuti emergere con una rosa più completa.

Lucca? Forse questa partita potrebbe rappresentare per lui un'occasione speciale, considerato che ha giocato a Udine e potrebbe sentire il desiderio di dimostrare il suo valore. La motivazione è una leva su cui Conte riesce a lavorare bene con i suoi giocatori, quindi starà a lui effettuare le valutazioni necessarie e decidere il da farsi. Vedremo poi cosa ne verrà fuori. Certamente il Napoli rimane una squadra fortissima, capace di vincere contro chiunque come ha dimostrato tante volte. Consideriamo però che tutte queste gare consecutive possono creare svantaggi in certi periodi. L'Udinese potrebbe trarre vantaggio dal fatto di arrivare più fresca, avendo avuto una settimana tranquilla per prepararsi al meglio”.