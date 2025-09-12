Rileggi live Conte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, in programma al Franchi domani sera alle 20.45, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 16.15 nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Primo momento verità su un campo difficile come Firenze e poi a Manchester, come gestirà le energie fisiche e mentali? La rosa è più lunga.

"E' il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi . Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l'anno scorso non c'erano, quest'anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti".

Lei è il garante di un progetto esploso a tutti i livelli. Qual è il prossimo step?

"Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello Scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l'aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo Scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto".

Sugli infortuni: out Rrahmani, per domani chi giocherà in difesa? In attacco Lucca?

"Sarà un'assenza importante, l'anno scorso ha fatto 38 gare su 38, è un perno della squadra, ma come ho detto prima giocando ogni 3 giorni, più le nazionali, il rischio infortuni sarà molto più alto. Abbiamo cercato sul mercato di prepararci ad eventualità di questo genere, è arrivato Beukema, c'è anche Marianucci, già da domani ci sarà la possibilità di vedere in campo... abbiamo anche la necessità di farli giocare, prendere coscienza con la nuova realtà e capire la situazione. A parte De Bruyne ho sempre detto che sono arrivati ragazzi che devono darci una mano per il presente e sono certezze per il futuro. Lucca per il Fantacalcio? Lasciamo stare che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest'altro, siamo arrivati all'assurdità... (ride, ndr) pensa se ascolto chi fa il fantacalcio".

Che sosta è stata per Buongiorno? E' migliorata la condizione?

"Alessandro viene da un'operazione in estate, aveva recuperato, l'ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato due settimane ed ora è pronto per giocare, anche a lui manca il campo da un bel po', da tanto non inizia, ma sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontarle perché si inizia un ciclo di gare e ne saranno tanti".

Come ha visto Elmas e Hojlund?

"Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito".

Uno dei portieri che ha molta più esperienza in Champions può essere orientato a quella gara lì?

"Noi abbiamo due ottimi portieri, Alex è una garanzia, è il portiere dei due Scudetti ed abbiamo preso Vanja che come gli altri viene da una realtà diversa, anche lui si sta integrando e cercheremo di trovare il tempo e modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo preso perché hanno caratteristiche diverse, anche lui si sta integrando da una realtà diversa e quindi... anche lui dovrà giocare".

Qual è l'insidia che nasconde la Fiorentina?

"Nella Fiorentina in se stessa, in tre anni ha fatto due finali europee ed una semifinale. Anche una finale di Coppa Italia, semifinale, una realtà, in Europa, ottenendo anche ottimi risultati quindi c'è una base. Hanno fatto anche un ottimo mercato, la Fiorentina io la considero una di quelle 7-8 squadre che lotteranno per dare fastidio, tutte insieme".

Anguissa tornato per ultimo, è stanco? Il sostituto di Anguissa chi è, se c'è.

"Già che ti fai questa domanda (ride, ndr), voi sapete benisismo che c'è stato l'infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire con qualcosa di diverso, alcune strategie sono state anche riviste. Eljif è stato preso perché è molto duttile, può fare diversi ruoli, è lui oltre a fare l'esterno può fare il centrocampista. Anguissa ha giocato martedì, ci ha messo un po' per tornare, ieri ha fatto un allenamento, oggi si è allenato, il ragazzo è a disposizione, sta bene, non ha avuto problemi".

