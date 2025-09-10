Comotto: "Se conosco Conte, avrà questa idea tattica per la Fiorentina"
L’allenatore Gianluca Comotto è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Chi si opporrà a sinistra su Dodò? Se conosco Conte proverà a spingere da quel lato per tenere basso il terzino brasiliano della Fiorentina. Sicuramente Pioli ha optato per la difesa a tre per esaltare le caratteristiche di Gosens e Dodò, però secondo me possono anche giocare come terzini a tutta fascia.
Poi c’è da considerare che la Fiorentina ha un’ottima rosa e tante soluzioni a seconda delle esigenze nelle varie partite. Napoli parte un passo avanti all’Inter perché l’anno scorso ha vinto il campionato e durante il mercato si è rinforzata parecchio. Gli azzurri sono i favoriti, anche se quest’anno hai l’impegno della Champions League, ma se il Napoli non vincesse il campionato alla fine dell’anno sicuramente ci sarebbe da recriminare”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro