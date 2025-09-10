Ufficiale Fiorentina-Napoli, aperta ai tifosi napoletani: è arrivato l’annuncio, i dettagli

Adesso è ufficiale: arriva via libera ai tifosi napoletani in trasferta allo stadio Artemio Franchi di Firenze! Il Casms e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si sono ufficialmente espressi in vista del match in programma sabato 13 settembre.

Anche i residenti in Campania potranno liberamente acquistare il biglietto per il settore ospiti di Fiorentina–Napoli. Le uniche limitazioni poste dalla Questura di Firenze riguardano il possedimento della Fidelity Card SSC Napoli, che resta necessaria, e il limite di acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

Il CASMS ha stabilito che:

- vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;

- non è consentito l’acquisto dei tagliandi di ingresso ai tifosi residenti nella regione Campania, per tutti i settori dello Stadio Franchi, se sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla “Società ACF Fiorentina”, qualora la fidelizzazione sia stata effettuata in data successiva al 31 maggio 2025;

- incedibilità del titolo;

- implementazione del servizio di stewarding;

- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.