Bucciantini: "De Bruyne in Europa può fare meglio di Diego"

vedi letture

"Tornare in Champions per il Napoli vuol dire provare a chiudere un discorso che si era avviato con il Mito di Maradona (interrotto da troppe difficoltà), ma che in qualche modo è proseguito anche con le figure di Conte e De Bruyne". Lo ha scritto in un suo focus per Sky il giornalista Marco Bucciantini. Il titolo del suo articolo è il seguente: "Napoli in Champions, De Bruyne vuole e può fare meglio di Diego". Il Napoli esordirà il 18 settembre proprio sul campo del Manchester City. Storia particolare per Kdb che ritorna nel suo stadio per la prima europea degli azzurri. Sarà una sfida per lui speciale.