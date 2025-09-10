Calaiò: "Le due punte mi piacciono, strano che Spalletti non lo facesse"

L'ex attaccante della SSC Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto quest'oggi nel corso di "Radiogoal" in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "La Fiorentina è un avversario un po' più impegnativa, contro Sassuolo e Cagliari avevi avversari meno forti. C'è da stare attenti e fare una partita importante senza sbagliare nulla, la viola ha calciatori che ti possono mettere in difficoltà come Kean che è in un ottimo momento.

Il doppio centravanti a me piace, mi sorprendeva Spalletti che non proponeva nell'Italia la coppia di due attaccanti. Giocava più con un centrocampista d'appoggio sottopunta. La Fiorentina mancando Gudmunsson potrebbe proporre come la Nazionale un doppio attaccante centrale ma il Napoli ha Buongiorno, insieme a Beukema può essere un muro capace di arginare le qualità offensive della Fiorentina".