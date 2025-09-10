Il momento di Sam: subito due test difficilissimi per Beukema
Vieni avanti Sam. L’infortunio muscolare che ha messo fuori causa Amir Rrahmani - qui il comunicato del Napoli sulle condizioni del difensore - lascia un vuoto importante nella retroguardia del Napoli, ma offre anche un’opportunità a chi, sin dal primo giorno, ha dimostrato di voler essere protagonista: Sam Beukema.
Arrivato in estate dal Bologna, il centrale olandese ha lavorato molto agli ordini di Antonio Conte durante l’estate, col tecnico che ne ha apprezzato mentalità, applicazione e capacità di adattarsi in fretta ai principi difensivi del suo Napoli. Ora non è più tempo di inserimenti graduali: con Rrahmani fermo ai box, Beukema diventa il partner naturale di Alessandro Buongiorno al centro della difesa. Già con la Fiorentina un test importante, a seguire uno ancora più complesso con la sfida sul campo del City di Guardiola. Mica male come inizio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
