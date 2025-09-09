Altro rinforzo dal Girona? Dalla Spagna: anche il Napoli su Arnau Martinez

Arnau Martinez, terzino destro spagnolo classe 2003 attualmente in forza al Girona, continua a essere seguito con attenzione da diversi club di Serie A. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, l’esterno sarebbe finito nel mirino di Juventus, Milan e Napoli, attratte non solo dalle sue qualità tecniche e dalla crescita costante mostrata nelle ultime stagioni, ma anche dalla clausola rescissoria fissata a soli 14 milioni di euro, cifra considerata decisamente accessibile. Martinez con il Girona ha collezionato 164 presenze, 9 reti e 18 assist.