Compagnoni: "Santos colpo eccellente, è pronto tecnicamente e anche come forza muscolare!"

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare di Napoli-Roma e non solo: “Sia simulazione che esultanza sono assolutamente da censurare, sarebbe un bel gesto da parte di Bastoni scusarsi per quanto accaduto. Mi sembra esagerato chi chiede che venga addirittura escluso dalla Nazionale.

Alisson è forte, il Napoli con lui ha fatto un bell’acquisto! Quando si tratta di attaccanti esterni, io guardo molto la forza muscolare e da questo punto di vista lo vedo già pronto. Poi potrà crescere ancora in continuità e rendimento ma muscolarmente e tecnicamente mi sembra già pronto. Chi ha scelto Alisson Santos ha fatto una scelta eccellente, poi bisogna capire quanta fase difensiva gli chieda Conte. Lui ha comunque un giocatore alle spalle e dunque non dovrà farsi tutta la fascia continuamente. Ho ammirato moltissimo il Napoli sul piano delle motivazioni: giocava contro la Roma che è molto forte, aveva subito due gol e li ha rimontati entrambi, ha provato a cambiare la gara. Giocava in piena difficoltà. Ho visto una squadra con tanta cazzimma. Negli ultimi minuti, i giallorossi provavano a spazzare il pallone il più lontano possibile perché il Napoli stava dominando e provando a vincere. Il -11 dall’Inter dipende per l’80% dagli infortuni. La serie di infortuni che ha colpito il Napoli quest’anno ha qualcosa di clamoroso. Per me gli azzurri hanno fallito solo una cosa: non entrare nei primi 24 della Champions League. Se il Napoli entra tra le prime quattro, non si può parlare di fallimento!".