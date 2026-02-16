Durante: "Santos ha una fame terribile, più di Neres. Viene dal nulla, vi racconto..."

Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano e operatore di mercato ha parlato a a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Sono felice per Alisson e per il gol: in Brasile ci sono tanti esterni bravi e più completi di lui, ma il ragazzo può migliorare ulteriormente. Lo avevo presentato come giocatore tipo Neres, per velocità ed esplosività, ma ha ancora più fame, perché viene veramente dal nulla. Ha una fame terribile, è giovane e può fare lo ‘spacca partite’. Magari col tempo può adattarsi a fare anche l'attaccante esterno all'italiana e iniziare a giocare sin dal 1’, ma deve imparare a fare la fase difensiva, cosa che oggi non sa fare, venendo da un altro calcio.

Con Conte, soprattutto, chi non sa rientrare gioca poco. L’esempio è Perisic, che è dovuto diventare quinto di sinistra, all'Inter, per giocare ed era già un campione affermato... Alisson, che non ha un grande curriculum alle spalle, per avere spazio nel Napoli deve per forza adeguarsi. In ogni caso lui e Giovane sono due ottimi prospetti per il futuro. Il Napoli si è mosso meglio di tutti, o se preferite meno peggio, sia sul mercato estivo sia su quello invernale, puntando su ragazzi buoni per il presente e ottimi per il futuro. Peccato per i tanti infortuni, per i quali occorrerebbe una riflessione opportuna. A me risulta che l’anno prossimo non ci sarà più Conte. La cioccolata fondente, prima o poi... Il primo anno di Conte è strabiliante, il secondo così così... La sua storia è questa. La cioccolata fondente è buona, ma alla fine non devi esagerare. Ogni tanto sbaglio in ciò che dico, ma sbaglio poco, se si tratta di calcio. Ho le mie fonti e magari nel prossimo anno De Laurentiis punterà su un tecnico giovane in rampa di lancio ai grandi livelli”.