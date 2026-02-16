Stramaccioni fa notare: "Politano soffre da trequartista: è lontano dalla fascia"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare di Napoli-Roma e non solo: “Il pareggio del Napoli con doppia rimonta permette al Napoli di essere più che soddisfatto. L’ingresso in campo è stato durissimo, prendere gol a campo aperto all’inizio poteva distruggere la partita degli azzurri. La squadra è apparsa in difficoltà subito dopo il gol subito, poi, trovato il gol, ha avuto una reazione incredibile. Conte ha sistemato quello che non andava, con Gutierrez quasi da centrocampista centrale, allargando Politano sulla fascia. I due brasiliani, con una preferenza per Alisson che quando è entrato ha ‘incendiato’ il ‘Maradona’, hanno risolto la partita. Doveva uscire Hojlund, poi Conte ha cambiato idea e da lui è nata l’idea che ha portato al pareggio. Alisson incredibile, ha saltato l’uomo tutte le volte che ha toccato palla. Alisson ha baricentro basso, è rapido, esplosivo, rende le partite spettacolari.

Ricorda Lavezzi per accelerazione? Il Pocho aveva una forza da seconda punta, mentre Alisson è più un esterno d'attacco: ha caratteristiche diverse, non azzarderei paragoni. Nel calcio moderno è decisivo l’uno contro uno, ha bisogno di calciatori così, che spariglino e infiammino. Ieri il Maradona lo spingeva tutte le volte che Alisson partiva. La difesa ha subito già 25 gol, è vero, ma come si fa a giudicare il Napoli a prescindere dalla lunga serie di infortuni? Quando si fanno male giocatori forti sul campo e leader di spogliatoio viene a mancare tanto! Perdi anche la loro personalità, non è una perdita di poco conto! Conte in ogni partita tira fuori una soluzione nuova e sono tutte soluzioni efficaci. Conosco Politano da quando è ragazzino e in quella posizione di trequartista soffre, perché è lontano dalla fascia. Lobotka è il play, McTominay è l’assaltatore, Anguissa l’equilibratore. Sono mancati tutti e tre ed anche un certo De Bruyne. La fase difensiva si fa anche attaccando. Il centrocampo con questi tre è equilibrato, crea un’alchimia perfetta. Le defezioni dei centrocampisti hanno inciso molto nella fase difensiva del Napoli. Il rammarico del Napoli in questa stagione è la Champions, che non è stata centrata non per colpa degli infortuni. il Napoli però ha vinto due scudetti in tre anni, ha alzato la supercoppa. Il tifoso sta capendo tutto, quel messaggio della Curva B è intenso e vero”.