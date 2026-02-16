Giordano: "Emergenza? Già prima il Napoli perse con Torino, Psv e Milan..."

Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, è tornato sull'inizio di stagione del Napoli prima dell'emergenza infortuni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non bisogna dimenticare che prima dell’emergenza il Napoli perde già delle partite tipo col Milan o col Torino. O la trasferta di Eindhoven.

Non si fa peccato nel dire che dopo questi investimenti la stagione è insoddisfacente e non ne parliamo se non dovesse andare in Champions… Lang e Lucca? Io non capisco una cosa dei ragionamenti. Se giocano bene Conte li migliora, e siamo d’accordo, ma se giocano male poi diciamo che sono loro che non sono entrati nella mentalità".