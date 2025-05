Comune, Simeone: "Bus scoperto per festa scudetto? No al centro storico e a Via Partenope!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, Consigliere al Comune di Napoli: "Rispetto chi parla del bus scoperto, di quell'organizzazione, ma non ne sono a conoscenza. Non è semplice mettere giù un piano per quella cosa lì, noi siamo un intero popolo che festeggia qualcosa, caloroso. Vanno trovate strade e luoghi per contenere parecchie migliaia di tifosi napoletani che ovviamente vorranno partecipare a quell'evento. Mi sto prodigando affinché si faccia ma l'ultima parola spetta al tavolo della sicurezza che non è solo locale ma nazionale. Bisogna tenere tutto sotto giusta osservazione. Una cosa la posso escludere: non si potrà fare nel centro storico, significherebbe distruggere la nostra città. Servono strade libere e Via Partenope ha anche dei lavori in corso. Prenderà decisioni gente di altissima preparazione, qualità.

Difficoltà nell'organizzare in poco tempo con l'incertezza? Immaginate il carico, il peso emotivo dell'ultima giornata, anche se speriamo prima per quella parola con la 'S' (ride, ndr). A Napoli la maglia azzurra non è solo di una squadra, qui sarà una festa di popolo, non solo del tifoso. Credo che il servizio di sicurezza messo in piedi due anni fa abbia funzionato benissimo. Eccetto qualche problema, ma i cretini sono ovunque. Potrebbe essere riproposto quel servizio, mettendo in piedi anche qualcosa al popolo che non potrà entrare allo stadio. Sappiamo che 50 mila posti non basterebbero. Credo si possa coniugare l'interesse dei tifosi con la sicurezza pubblica, interessa a tanti la questione del bus. Se ci saranno margini si farà di tutto per portarlo a compimento, altrimenti non avverrà per problemi concreti".