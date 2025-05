Scarlato: "Perdere lo Scudetto sarebbe suicidio calcistico. Serve una cosa in ogni giocatore..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Gennaro Scarlato: “Il Napoli sta facendo un grande lavoro e un grande campionato. Ho sentito le parole di Di Lorenzo e mi è sembrato un giocatore totalmente diverso al passato. C’è grande consapevolezza, ma bisogna anche avere delle qualità, come quelle di McTominay, Lukaku e Raspadori. Forza mentale?

Spesso i tifosi hanno poco equilibrio. Si esaltano e si deprimono: per questo serve tanta testa, ma è comprensibile che ci sia tanta euforia. Conte ha spiegato che bisogna tenere i piedi per terra. Ora davvero dipende solo dal Napoli, e guai a fare un passo sbagliato. Perdere questo campionato sarebbe un suicidio calcistico e soprattutto un grande peccato. Serve personalità in ogni singolo giocatore, perché per giocare nel Napoli servono attributi, non bisogna avere soggezione. La Serie C è diversa, ma vincere lo scudetto è qualcosa di eccezionale, perché significa essere i migliori in Italia e rimanere nella storia”.