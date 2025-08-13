Conte candidato come come miglior allenatore: "Merito dei giocatori. Ma Luis Enrique..."

vedi letture

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche della recente canddiatura al premio come miglior allenatore dell'anno per France Football:

"Sul Pallone d'Oro è un merito che va ai ragazzi, aver vinto in maniera così straordinaria e inaspettata ha portato alla ribalta l'allenatore per questo premio e ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo inserimento nelle nominations poi per il resto penso che Luis Enrique abbia fatto qualcosa di straordinario, tanto di cappello, ma nel nostro abbiamo fatto anche noi qualcosa di straordinario, ringrazio i ragazzi ed il club".