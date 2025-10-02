Conte elogia un azzurro: "Per fortuna è immortale, teniamocelo stretto"

Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha elogiato Juan Jesus e ha commentato in generale la notte della difesa in emergenza: "Spina ha giocato terzino destro, Beukema sta prendendo fiducia, la fiducia che viene giocando e giocando con lo Scudetto sulla maglia; Juan Jesus è immortale, intramontabile, ringraziamo Dio e teniamocelo stretto stretto; anche Gutierrez si sta inserendo nella giusta maniera. Mi ha fatto piacere anche rivedere Olivera che è una risorsa importante".