Conte inedito in conferenza, ora invita a crederci: "Ne mancano 11: se vogliamo, possiamo!"

Anche Antonio Conte ora ci crede. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli in più passaggi ha parlato di 11 gare da qui alla fine per la corsa Scudetto, seppur senza mai usare quella parola:

"Oggi, a 11 partite dalla fine, ad un punto dalla testa della classifica, dopo una prestazione come quella di oggi e come contro la Juventus, ci deve far capire che nonostante le grande difficoltà che stiamo avendo in quest'ultimo periodo, se vogliamo noi ci siamo. Questo è il messaggio che deve passare molto chiaro, prima a noi stessi, poi all'esterno. Magari all'esterno, sia per convenienza, per mettere pressioni o per altre situazioni, si voleva già far passare questo messaggio. Io dico che oggi a 11 giornate dalla fine ci troviamo in una posizione dove tutti avremmo firmato per trovarci I ragazzi devono sapere, gliel'ho detto molto chiaramente, che mancano 11 partite e che abbiamo dimostrato nonostante tante difficoltà che anche oggi abbiamo tenuto testa contro una squadra top come l'Inter. Ci deve dare tanta fiducia e ci deve far capire che dipende da noi se perdere le partite con un secondo tempo scialbo, come fatto a Como dove ci hanno sovrastato nella voglia di vittoria, cosa che non ho tollerato per tutta la settimana, o se siamo questi. Una squadra che ha coraggio, che è andata a guardare l'Inter negli occhi dentro la sua area pressando alti, accettando l'uno contro uno e 50 metri dietro al portiere, creando diverse situazioni per fare gol e soprattutto trasmettendo emozioni. La cosa più bella per me è quando la mia squadra riesce a trasmettere emozioni ai nostri tifosi, oggi credo che abbiamo trasmesso grosse emozioni al nostro tifoso. Questo ci deve far capire e ci deve responsabilizzare sapendo che se vogliamo, possiamo".

Altro passaggio: "Oltre alla capacità tecnica e tattica sono molto forti e attrezzati, quindi aver fatto questa prestazione e in questa maniera andando anche sotto, ci deve dare tanta fiducia e tanta autostima. Al tempo stesso dobbiamo capire che se vogliamo, possiamo. Volere significa mettersi lì e continuare a lavorare e pedalare molto di più degli altri e quindi continuare ad alzare il livello. Oggi essere lì a 11 partite dalla fine deve essere sicuramente un motivo d'orgoglio e soddisfazione".

Ed ancora: "L'obiettivo nostro è quello di stare uniti fino alla fine e di cercare di rompere le scatole. Ve l'ho detto già ad inizio anno: l'obiettivo del Napoli è quello di rompere le scatole fino alla fine, l'ho detto ai calciatori".