Conte: "Marcai Maradona e feci il primo gol in Serie A a Fuorigrotta, un ricordo bellissimo"

Che ricordi ti evoca lo stadio Diego Armando Maradona? E' una delle domande poste ad Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. Di seguito la risposta del tecnico salentino:

"Lo Stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo: Napoli-Lecce, quando ebbi il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine, ma il ricordo più grande è quello del mio primo gol in Serie A, nella partita in cui marcavo Maradona. Per me fu una grandissima soddisfazione"