Conte non ci sta: “Lukaku? Perchè parlate di lui, tutti hanno fatto male!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Lecce: "Sì, mi auguro un approccio diverso, ad Empoli non credo sia stato un approccio voluto da me o dai calciatori, a volte ci sono anche gli avversari, situazioni esterne che portano poi a trovare quelle difficoltà. Vogliamo migliorare, far meglio rispetto ad Empoli".

Come ha visto Lukaku? Ha già idea di come gestire queste pause che ha sempre avuto?

"Ha lavorato come sempre, è sereno, non vedo problemi anche come gestione, non c'è nulla di programmato, in base a ciò che vedo in settimana o pure in partita io decido".

Sulle difficoltà di Lukaku ad Empoli, causate anche dal rendimento della squadra?

"Mi sembra molto limitativo parlare di Lukaku nel primo tempo, c'è da parlare dell'intera squadra e io sono stato chiaro ed ho definito negativa in tutti gli elementi. Non c'è da dire questo ha giocato male o bene, la prestazione del primo tempo è stata negativa, poi è cambiata nella ripresa cambiando atteggiamento e alcune situazioni di gioco. E' limitativo soffermarci su un solo nome".