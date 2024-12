Conte replica a Marotta: “Recita la parte, dall’interno lo spingono sul Napoli favorito…”

vedi letture

Marotta ieri ha ribadito di un Napoli favorito, come replica? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte

Marotta ieri ha ribadito di un Napoli favorito, come replica? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli che a due giorni dalla sfida contro la Lazio - gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - ha risposto così: "C'è un po' questa cosa di Marotta... Il Direttore può dire quello che vuole. Sicuramente conoscendolo, avendoci lavorato insieme, non penso che se l'Inter a fine anno non dovesse aver vinto lo Scudetto considererebbe la stagione nerazzurra una buona stagione. Questo posso dirlo per certo perché lo conosco molto bene. Poi ognuno deve recitare la sua parte, ma ripeto: stiamo parlando di una squadra che ha due squadre e trequarti. Stiamo parlando del nulla cosmico e si stanno concentrando tanto su di noi, senza vedere chi potrebbe dargli realmente fastidio. Ripeto, sono straconvinto che sono parole che si porta via il vento e se non dovessero vincere lo Scudetto a fine anno non sarebbe troppo contento. In tanti dovrebbero farsi delle domande...".

C'era un riferimento all'Atalanta? Questo gioco delle parti è anche funzionale mentalmente e come motivazione?

"Io penso che ognuno di noi, ogni club, inizia l'anno con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare ciò che vogliamo, ma internamente ognuno sa se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno. Poi capisco bene il gioco delle parti, lo scaricabarile, ma poi c'è un dato di fatto. Noi dobbiamo rispondere al nostro club, agli obiettivi che ci siamo posti insieme, alla società. E ognuno di noi sa qual è il reale obiettivo. Noi sappiamo il nostro: a inizio anno l'ha detto anche il Presidente De Laurentiis. Questo giochino fa sorridere, vi fa parlare, ma ognuno di noi alla fine deve portare a casa ciò che gli è stato chiesto".