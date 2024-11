Conte sorride: “Sottovalutare l’Atalanta? Al massimo è il contrario, loro struttarati per la Champions!”

Dopo la grande vittoria col Milan, c'è un'insidia mentale con l'Atalanta? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Sorridendo, l'allenatore azzurro ha risposto così: "C'è un'insidia perché è una squadra forte, che ha vinto l'Europa League battendo il Bayer Leverkusen che non so quante partite aveva di imbattibilità. E' in Champions da anni, è una squadra che oggi va annoverata tra quelle forti, senza dubbio. Merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario ed ho grande stima di Gian Piero che è stato anche mio allenatore. Quando ero alla Juve lui era tecnico della Primavera e quando avevo qualche infortunio chiedevo di giocare con la sua Primavera. Lo stimo molto, tramite il duro lavoro ha ottenuto risultati, non vinci l'Europa League se non sei forte.

A livello mentale dite, ma se sottovalutiamo questa partita... magari l'Atalanta potrebbe sottovalutarla visto ciò che è successo l'anno scorso e noi non facciamo coppe mentre loro stanno facendo bene in Champions, sono strutturati per la Champions. Come vi ripeto sempre, chi non gioca coppe come noi è avvantaggio forse perché si allena anche se siamo alla terza in una settimana, ma poi è lontano dalla struttura della rosa delle squadre di Champions".