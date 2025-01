Conte sui tifosi: "Assurdo all'aeroporto! E basta divieti, napoletani residenti ovunque!"

In chiusura di conferenza stampa, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche dei tifosi residenti a Napoli penalizzati nelle ultime trasferte e della fantastica accoglienza a Capodichino alla partenza per Bergamo.

Quanto conta Lobotka per gli equilibri della squadra?

"Non lo scopro io, ha già dimostrato il suo valore in passato. È importante, ma sono tranquillo perché dietro di lui c'è Gilmour, che sarà il futuro del Napoli. Il futuro prossimo. Ma come Lobo anche Scott, Frank, pure Jack quando è chiamato in campo, anche il nuovo arrivato che stiamo inserendo perché ci dovrà dare una mano. Da questo punto di vista sono contento perché sono ragazzi seri, l'ho sempre detto, hanno voglia di dare tutto, vedo il loro grande senso di appartenenza, ed è importante sapere per quale popolo si gioca e per quale città si gioca. Vorrei anche ringraziare tutti quei tifosi che sono venuti ad incitarci all'aeroporto alla partenza, è stata una cosa assurda, incredibile. Al tempo stesso mi preme sottolineare... sono 6 trasferte senza i residenti a Napoli a supportarci. Mi auguro che venga usato lo stesso metro di misura anche per le altre tifoserie altrimenti non va bene. Così come ringrazio quelli che c'erano oggi, il tifoso napoletano è nel mondo. Dopo 6 trasferte però mi auguro che possa seguirci anche chi è residente a Napoli. Poi capisco che ci saranno delle ragioni dietro, ma spero che si possa trovare un po' di equilibrio. E avere tutti i nostri tifosi, residente o non, anche perchè lo spicchio era pieno ed altri in tutti i settori, io dietro la panchina non so quanti ne avevo (ride, ndr). Avanti dritta tutti, con un unico obiettivo, quello di essere compatti".