Conte sul mercato: "Kvara un campione, l'abbiamo perso e non ancora sostituito"

Il Napoli è impegnato sul mercato nella ricerca dell'erede di Khvicha Kvaratskhelia, partito ormai diverse settimane fa e non ancora sostituito. Su questo tema si è espresso anche Antonio Conte, allenatore azzurro, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: "Dissi il mercato mi restituisca lo stesso livello. E' inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante, oggi comunque non è stato sostituito. Va bene tutto, ma non dobbiamo buttare fumo negli occhi. A detta di tutti è un giocatore importante, venduto a 70-75mln di euro, le altre uscite sono state rimpiazzate, quella di Kvara ad oggi no.

Nessuno può dire ci siamo rinforzati con l'uscita di Kvara o indeboliti, ma oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha fatto comunque la prima parte di campionato. E' già da 4-5 gare che non c'è più, ma è giusto tenerlo presente, così come è giusto tenere presente che questi ragazzi sono cresciuti in maniera importante altrimenti non si spiegherebbero i 53 punti, gli stessi dell'anno scorso. Merito ai ragazzi, mi riempie di gioia vedere come lavorano, la voglia di crescere, al di là di tutto, se siamo pochi a livello numerico, infortuni, loro mi danno disponibilità ed in questi momenti devo guardare cosa ho in casa e non cosa non ho, e fare la differenza con quello che ho in casa".