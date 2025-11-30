Conti, il figlio Daniele svela: "Dissi a Viola che lo vedevo bene nel Napoli. Dopo 2 ore lo blindò"

Daniele Conti, ex centrocampista del Cagliari e figlio dell'ex bandiera della Roma Bruno, ha raccontato alcuni aneddoti legati suo padre alla Gazzetta dello Sport. In particolare ha svelato un aneddotto legato al Napoli di Maradona: “Mi portava sempre in spogliatoio, fin da piccolissimo. Una volta il presidente Dino Viola mi chiese con che maglia avrei voluto vedere mio padre, che al tempo era in scadenza.

Gli risposi che avrei scelto il Napoli, perché c’era Maradona. Due ore dopo gli aveva già rinnovato il contratto. Il Cagliari è sempre stato la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, a Firenze, in Germania. Di possibilità ne ho avute davvero tante. Un anno mi chiamò Ranieri che voleva portarmi al Monaco”.