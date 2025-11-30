Calamai: "Derby del Sud che profuma di scudetto, Conte non può permettersi passi falsi"

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Roma-Napoli: "E oggi godiamoci un derby del Sud che profuma di scudetto. Non succedeva da una vita. La Roma sta andando oltre le aspettative, il Napoli è alle prese con una valanga di infortuni sui quali Conte dovrebbe riflettere. E’ stato sbagliato qualcosa nella preparazione e nei carichi di lavoro.

Gasp ha conquistato tutti e da tecnico giallorosso è diventato addirittura più simpatico. L’attuale classifica è quasi un miracolo quindi la pressione in questa sfida è tutta sull’altra panchina. Conte non può permettersi passi falsi e ha bisogno di un risultato importante per riconquistare la fiducia del mondo partenopeo. Pensando all’estate scorsa stiamo a raccontare due storie capovolte. Ma il calcio è anche questo".