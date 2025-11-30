Osimhen: "Il Galatasaray ha investito tanto in me, voglio ripagarlo nel derby"

Il derby di Istanbul è vicino. Un appuntamento incandescente, per rivalità storica tra Galatasaray e Fenerbahce, in campo e sugli spalti, con una tifoseria appassionata e pronta a "battersi" a suon di cori e coreografie. Ne sa qualcosa Victor Osimhen, che già la scorsa stagione ha assaporato i momenti unici della stracittadina turca e quest'anno dovrà ripartire da un rientro post-infortunio: saltate due partite, l'ex Napoli scalpita per tornare al centro dell'attacco dal primo minuto. Osimhen, che si era fatto male con la Nazionale nigeriana dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, è tornato ad allenarsi nella giornata di venerdì con un programma speciale da seguire. Tutto per tornare ai massimi livelli e in tempo per il derby contro i Canarini. Secondo quanto riportato da Sabah, tra l'altro, il centravanti di 26 anni terrà un tête-à-tête con l’allenatore Okan Buruk per ribadire la sua volontà di scendere in campo da titolare. Ma nel corso del suo ricongiungimento con il gruppo Galatasaray, al lavoro per la super sfida contro il Fenerbahce,

Osimhen avrebbe pronunciato un discorso motivazionale a tutti i suoi compagni di squadra: "Conosco bene l’importanza del derby con il Fenerbahce e ciò che significa per i tifosi. Ho vissuto questa emozione la scorsa stagione. Questo club ha investito in me per partite così importanti. Se necessario mi prenderò dei rischi e scenderò in campo dando il cento per cento". Un messaggio, a margine del carisma e della leadership del giocatore, che terranno bene a mente i giallorossi.