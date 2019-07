Convenzione San Paolo, Simeone a TN: "Se il Napoli non paga i debiti non si può votare"

“Lo avevo già detto da tempo: questa convenzione non poteva essere votata in consiglio comunale senza che il Napoli saldi prima il debito maturato”. Lo dice a Tuttonapoli il consigliere comunale di Agorà Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture dopo la bocciatura dei revisori dei conti alla convenzione sul San Paolo. “Non ho mai avuto notizie che il Napoli sia disponibile a pagare il debito maturato. Se questo non accade non può essere votata in aula la convenzione”, ha detto ancora Simeone.