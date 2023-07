Corbo: "Con questo tira e molla ADL ha fatto passare Giuntoli per l'uomo che deve miracolare la Juve"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Giuntoli ha fatto il suo ed era giusto che andasse via, un gesto anche di liberalità anticipare il suo addio di un anno. Ma c'è una cosa che mi sta sorprendendo, e lo dico perché considero De Laurentiis un uomo di grande intelligenza e acume imprenditoriale. Con questo tira e molla degli ultimi giorni, e Giuntoli costretto anche a subire una sanzione, il Napoli si è reso conto che due quotidiani su tre hanno dedicato la prima pagina a Giuntoli?

De Laurentiis non si è accorto che ne stava facendo l'uomo che doveva salvare e miracolare la Juventus. Facendo così, De Laurentiis ha permesso alla Juventus di sentirsi rinfrancata, riscattata perché è riuscita a prendere Giuntoli. La Juventus è la grande sconfitta della stagione, con quest'affare Giuntoli invece pare l'astro nascente del nostro calcio. Per me c'è stato un errore di comunicazione".