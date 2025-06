Pistocchi: “I nuovi acquisti danno altre certezze, per la prima volta Conte parte da favorito”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: “Quale sistema di gioco utilizzerà Antonio Conte? La filosofia di gioco dipende dall’allenatore, dipende da Conte. L’anno scorso il Napoli partì con la difesa a cinque, partita sconveniente con il Girona e 0-3 all’esordio in campionato Verona. Prima di queste partite avevo detto che non mi convinceva la difesa a cinque per il Napoli e che se che se fosse tornato al 4-3-3 avrebbe giocato per lo scudetto. E’ stato bravo Conte l’anno scorso, perché ha cambiato lui la sua idea, la sua mentalità l’ha adattata ai giocatori.

Oggi che i suoi giocatori hanno già cambiato un certo tipo di mentalità, mettere un giocatore di qualità come De Bruyne, in più Marianucci, che è un ottimo difensore centrale, e Lang che piace moltissimo, significa dare a questa squadra delle certezze ulteriori sul piano tecnico-tattico individuale. Quindi penso che il Napoli sia il grande favorito e che Conte, per la prima volta negli ultimi anni, quest’anno parte da favorito. Anche se anche quando ha allenato l’Inter, nonostante ci fosse la Juve che aveva vinto tanti campionati, gli avevano fatto anche lì una squadra forte. Quando ha una squadra forte Antonio Conte è un allenatore che se la gioca fino all’ultima giornata”.