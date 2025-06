Alvino: “Il Napoli ha l’intesa con tutti i calciatori contattati e detta la linea sul mercato!”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Rispetto all’anno scorso il mercato del Napoli non è legato alla cessione di Osimhen. La società ha disponibilità economica e idee chiare, due parametri fondamentali. Gode inoltre di un grande vantaggio: tutti i calciatori contattati hanno già trovato un accordo con il club azzurro. Lucca, Nunez, Beukema, Ndoye, Juanlu, Lang e chi più ne ha più ne metta hanno l’intesa con il Napoli. Poi ci sono anche i nomi non ancora usciti. Per quanto riguarda gli accordi con i club, queste sono partite a scacchi.

Forte dell’intesa economica, il Napoli sa che nessun altro club può offrire quanto offre il Napoli. Se un giocatore mostra con il proprio club la volontà di andare via, il Napoli fissa un budget. In questo momento nessuna squadra può equiparare le offerte fatte dal Napoli ai vari obiettivi di mercato, questa è la forza del Napoli in questo momento. Il Napoli detta la linea, mostra i muscoli. Se la cosa poi prende un’altra piega, il Napoli ha sul tavolo diverse opzioni. A fine campagna acquisti Conte avrà a disposizione una rosa in grado di difendere lo scudetto e per cercare di fare un bel viaggio in Europa”.