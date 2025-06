Chiariello: “Meret miglior portiere dell’era ADL per distacco! Da Zoff in poi, è nei primi tre”

"Io non ho visto Bugatti, Cavanna e Sentimenti, che sono portieri della storia del Napoli che hanno portato un grande mattone".

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio CRC del portiere del Napoli Alex Meret: “Perché mi piace tanto Meret? Perché è un grande portiere, è il miglior portiere dell'era De Laurentiis, per distacco. Anche di Reina? Manco la borsa gli può portare! A parte i piedi che erano quelli che erano. Meglio di Ospina? Nettamente, tra i pali era nettamente inferiore. Era più forte forse con i piedi, forse perché l'avete sopravvalutato nel gioco di piedi. Aveva grande personalità, però, ed era molto bravo nelle uscite alte. Il miglior portiere dell'era De Laurentiis nelle uscite alte ed anche il portiere più basso.

Io non ho visto Bugatti, Cavanna e Sentimenti, che sono portieri della storia del Napoli che hanno portato un grande mattone. Di quelli che ho visto io, Zoff, Castellini e Meret sono i primi tre. Meret per distacco rispetto agli altri due. Più forte anche di Taglialatela? Meret è molto più forte di tutti, Taglialatela era un ottimo portiere ma aveva dei grossi limiti. Il migliore di tutti, che però non ha fatto bene perché aveva problemi alla schiena ed era già anziano, fosse arrivato prima in Serie A di lui si sarebbe parlato molto, per me era il più forte di tutti quando stava bene, Gennaro Iezzo. In Serie B il campionato che ha fatto a Napoli lo ha fatto solo Giaguaro Castellini e un anno Pino Taglialatela. A livello di campionati, Castellini nell'anno del terzo posto, Taglialatela nell'anno della salvezza, ci salvò lui, e Iezzo in Serie B sono, stati come performance il picco più alto. Per rendimento complessivo Zoff è imbattibile, perché si ricorda mezzo errore di Zoff in cinque anni”.