Lucca si avvicina, Conte lo elogiò dopo un pari in casa: "Dominante sui duelli fisici"

La scelta del Napoli per l'attaccante da affiancare a Romelu Lukaku sembra orientata su Lorenzo Lucca, che nelle ultime ore sembra aver superato Darwin Nunez nelle preferenze. Di sicuro chi stima le qualità dell'attaccante dell'Udinese è il tecnico dei campioni d'Italia Antonio Conte, che nel post-partita del match pareggiato in casa con i friulani lo scorso febbraio si soffermò proprio sulle caratteristiche del centravanti piemontese.

Di seguito le parole di Antonio Conte su Lucca nel corso della conferenza stampa di Napoli-Udinese 1-1: "Loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95' esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. E' inevitabile che se vuoi mettere pressione all'avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi. E' difficile giocargli contro, li pressi alto, hanno sempre questa palla lunga per Lucca, che è molto dominante da punto di vista fisico. Quindi tante volte ci hanno costretto a fare delle rincorse indietro. E' inevitabile che c'è anche un dispiego energetico e fisico, che comunque non è semplice da recuperare".