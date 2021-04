Corbo: "Gelo tra ADL e Gattuso, ma separarsi conviene davvero?"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "Schiaffo morale alla Super League? Il finale di campionato sarà avvincente. E' stato un po' fiacco per la lotta al vertice perché il Milan ha ceduto, sono venute fuori poi Atalanta e Napoli che sono due realtà. Mi è sembrata un po' morbida la Lazio ieri ma soprattutto non capisco il Milan".

SU GATTUSO - "Gattuso? Non facciamo finta di nascondere una realtà che è sopraggiunta: De Laurentiis e Gattuso sono persone rispettabili e a tratti perfino adorabili. Il presidente è spesso dominato dai suoi umori ma ha pure momenti paterni. Tra i due è successo qualcosa di importante e c'è una cortina di gelo. Li ho immaginati entrambi nascosti in una garitta di ghiaccio: devono uscire dagli igloo e valutare. Gattuso ha davvero deciso di andare via? Gli conviene farlo? Può sopportare il carattere ispido di De Laurentiis? Dall'altra parte il presidente ha ancora pregiudizi sul suo carattere e sul suo atteggiamento? Questo discorso conta per tutti e due, separatamente e insieme".

ANCORA SULLA SUPERLEGA - "Super League? Una brutta pagina che viene allontanata. Ma non dimentichiamo che la storia non è chiusa, perché queste cose lasciano delle macerie. Le squadre sono indebitate, i top club hanno rovinato la loro credibilità. Il calcio sembra degradato e deteriorato sul piano tecnico e morale".