Corbo: "James? ADL lo vuole, ma con prudenza! Dopo 15 anni non vuole chiedere prestiti in banca"

Nel corso di Canale 8, il giornalista Antonio Corbo ha parlato della strategia di ADL per James: "Il Napoli temporeggia perché ha una carta importante in mano, l'ok senza condizioni di James che vuole giocare con Ancelotti nel Napoli. Lui è nelle stesse condizioni di Icardi, non può rientrare al Real, anche se è meno chiacchierato e tra i più amati. Ma ha anche 28 anni e ADL, che dopo 15 anni ha il bilancio in ordine e non vuole andare in banca a chiedere prestiti, vuole fare l'affare con prudenza e punta sul prestito riservandosi il riscatto se è andato bene. Scommettere così 42mln su un 28enne è un sacrificio per il Napoli. E' chiaro che se non dovesse arrivare l'immagine di ADL resterà come quella di presidente avaro che non accontenta gli allenatori, ma questo ragionamento mi fa pensare che James sia già qui e non c'è motivo di temere l'inserimento dell'Atletico".