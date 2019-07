Corbo: "Marca fiancheggia il Real ma non lo sa fare, tre giorni fa ha inventato una notizia!"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Antonio Corbo ha commentato le voci dalla Spagna su James Rodriguez: "Marca è un giornale che fiancheggia le operazioni del Real Madrid ma non lo sa fare bene. Tre giorni fa dice che l'Atletico vuole James per spaventare il Napoli inventando una notizia. Non contento di essere stato smentito dal presidente dell'Atletico, questo giornale fa un attacco a De Laurentiis spiegando che non è lui a dover dettare le condizioni dell'affare. Probabilmente Marca non ha studiato diritto o economia, il prezzo lo fa il mercato. Marca ha perso una buona occasione per scrivere una boutade in meno".