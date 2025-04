Cosmi incredulo: “Leao il più forte del Milan e lo tieni fuori? Entrato lui è stata un’altra partita”

vedi letture

L’allenatore Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha commentato una scelta tecnica di Sergio Conceicao nella partita del Milan contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Io reputo Leao il giocatore più forte del Milan, ancora oggi. Per me il mio giocatore più forte non gioca o se sta male fisicamente o se si è comportato molto male in settimana o in altre cose, se no gioca sempre. I giocatori forti devono giocare.

Contro il Napoli, con Leao è stata un’altra partita e un altro Milan. È inutile che vanno a guardare se torna o se non torna, questi sono giocatori di un’altra qualità. Poi per il prossimo anno fai altri discorsi se lo reputi un giocatore da mercato o che non può più stare al Milan, quelli sono discorsi che farà la società insieme all’allenatore. Ma oggi, in questo Milan, tenere fuori Leao… Ripeto, devo capire se c’è qualcosa di diverso perché sull’aspetto tecnico Leao e Joao Felix sono imparagonabili”.