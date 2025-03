Cosmi scettico sul 3-5-2: "Il picco del Napoli non è stato con questo modulo. Su Neres..."

L'allenatore Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha detto la sua riguardo un argomento molto discusso ossia l'assetto tattico degli azzurri tra il rientro di Neres e il momento di forma di Raspadori. Di seguito le sue dichiarazioni: "Tornare al 4-3-3 col rientro di Neres? Credo che il cammino del Napoli parli chiaro per quello che riguarda il rendimento secondo certi sistemi di gioco.

Io credo che il massimo l’abbia raggiunto non con il 3-5-2, anche se è un sistema di gioco che in alcuni momenti può e deve applicare. È chiaro però: ridurre tutto a cambiare o rimanere in un sistema di gioco perché un giocatore sta facendo bene, è un po’ riduttiva la cosa. O vai avanti con un sistema che scegli e quindi adegui inevitabilmente a quel sistema le caratteristiche dei giocatori, oppure cambi perché magari ci sono dei giocatori in forma che ti garantiscono qualcosa in più. È una scelta a volte difficile però l’allenatore fa questo per risolvere questi problemi”.