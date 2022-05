Cremonese, Pecchia: "Gaetano? Ho parlato con Spalletti. Con Benitez rapporto straordinario"

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese appena promosso in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Gaetano? Il miglioramento è sotto l’occhio di tutti. Quando sono arrivato l’anno scorso era in un momento particolare ma diede un contributo alla salvezza. Quest’anno è arrivato dopo ma è stato un crescendo di consapevolezza, ha impreziosito le sue prestazioni con giocate di livello assoluto. Credo che questi 18 mesi gli abbiano dato la possibilità di affrontare il suo futuro con una maggiore consapevolezza.

C’è stata speranza anche per quest’anno, ho parlato con Spalletti. Quando hai giocatori che non sono di proprietà devi tener conto di tante cose. Uno ci spera perché dare continuità al lavoro sarebbe importante ma dipende da tante cose. Gli auguro il meglio e che possa fare le migliori scelte per il futuro. Poi dal punto di vista egoistico spero di poter usufruire ancora delle loro prestazioni.

Benitez? Con Rafa c’è un rapporto straordinario, di continuo confronto. È un allenatore di grandissimo livello, continuo a vederlo come un punto di riferimento straordinario. Fare quello che ha fatto in tre paesi diversi non è per nulla facile. È un top”.

Spalletti? Tifo per lui e per il Napoli, ha fatto una stagione straordinaria. È calato nel finale, ma è stato lì per dieci mesi in modo non causale. È stato un bel Napoli al di là di qualche scivolone che ci può stare. Credo che i tifosi si siano divertiti”.